被譽為「全台最美市集」森山市集本周末在台南市美術館二館登場，現場人潮擠到寸步難行。(曹婷婷攝)

被譽為「全台最美市集」森山市集本周末在台南市美術館二館登場，現場人潮擠到寸步難行。(曹婷婷攝)

「哇，有一秒來到日本逛市集的感覺，好美！」、「人潮比跨年誇張，根本什麼都看不到，很後悔來朝聖。」被譽為「全台最美市集」森山市集本周末在台南市美術館二館登場，結合台南城市音樂節貴人散步，2日湧入10萬人，今人潮依舊塞爆周邊要道，活動雖成功締造人潮，但卻也因人潮如織，和當初活動構思「希望滿足對生活美好想像」有落差，遊客反應兩極。

「交通打結、人潮擠爆，根本擠不進去」、「真的是用擠的，完全看不到市集賣什麼。」不少遊客慕名來訪，都認同市集真的很美，而且愈夜愈美，可惜的是，無法好好享受逛市集，有點可惜，前來擺攤的業者雖欣喜人潮熱絡，但也有業者坦言，主辦單位可能低估人潮，場地規畫應該可以再更完善一點。

森山市集活動是去年首辦，今年有120攤特色市集擺攤，比去年增加快一倍，攤位增加快一倍，但場地卻不變，顯得擁擠。不少觀光客則認為，來台南旅遊最享受的是愜意，但一場市集逛下來只有擁擠，非常可惜，希望主辦單周邊停車及市集規畫能夠更完善。

(中時 )