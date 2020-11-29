香港第4波疫情殺入社區，29日新冠肺炎確診個案破百宗，有消息傳出，香港教育局將於本周內，暫停中小學的面授課堂。

香港教育工作者聯會29日發文，指社區出現愈來愈多源頭不明個案，當中涉及師生或其親友確診，情況相當嚴峻，促請教育局須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

教聯會表示，由於不少小學現正安排小六生應考呈分試，而中學則為中五及中六生進行考試，為免影響進度，教聯會呼籲當局容許學校在做好防疫措施的情況下，彈性安排相關考試，該會又呼籲政府加強推動有效的防疫措施，當中包括盡快推出大規模社區檢測，以及早截斷傳播鏈，讓社會早日回復正常生活，教學工作早日恢復常態。

香港教育界議員、教協副會長葉建源促請政府宣布中小學停課，雖然停課的決定應基於醫學和公共衞生考慮，當局應聽取相關專家的意見作出決定，但目前疫情的嚴峻程度已是「人人都可看得到」，政府仍未有積極處理。

葉建源說，目前中學和高小合共數十萬師生，每天的交通和在校的時間都有相當的風險，萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局亦難辭其咎，他說，相信學校及師生已有充分心理準備停課，呼籲局方亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促局方勿再拖延。

(中時 )