「森林王子」張泰山過去征戰職棒數十載，自己的棒球生涯也碰過不少自打球，但今天他看到兒子張可洛被自打球擊中時，坦言感到心疼，「以前自己自打球都沒關係，但看到他這樣真的會心疼。」

11歲的張可洛3、4個月前才開始接受正規棒球訓練，這次隨桃園市大勇國小來到高雄參加徐生明國際少棒錦標賽，首戰沒有表現，今天面對萬豐國小，在第2打席敲出賽會首安的二壘安打，也讓一旁觀賽的張泰山笑著說要把球要回來紀念。

「其實只要他打球覺得開心就好，沒有給他很大的壓力。」雖然如此，張泰山坦言兒子的表現仍會牽動自己的情緒，「不好的時候希望他再加油，好的時候心裡也會有莫名的興奮。我相信我在旁邊看時別人也會關注爸爸的表情，所以我都只能維持同樣表情。」

眼神始終專注盯著場上兒子的一舉一動，當然也有看到張可洛今天被自打球擊中，但事實上之前他就曾被自打球擊中，卻是透過別人轉述才得知，張泰山說：「之前兒子也曾被自打球擊中大腿，他想站起來但真的太痛又馬上蹲下，他不想讓別人看到他那麼痛，回到家看他腳已經瘀青，問他會不會痛只說還可以。」

有個球星老爸對孩子而言可能是助力也是壓力，張泰山表示，自己時常叮嚀兒子，不要因為你爸爸是張泰山而覺得自己下特別或是有特權，球隊該幫忙、該做的事都要主動去做，「我也私下問過教練，可洛他什麼事都會主動幫忙，這就是我讓他來球隊的目的，要他融入團隊精神。」

(中時 )