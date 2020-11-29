彰化員林警分局今年8月破獲一間私娼寮，當時一名84歲阿公剛「快樂」完，就被警方逮捕，而服務阿公的則是71歲的阿嬤，警方調查後發現，私娼寮平均年齡約63歲，嫖客年紀也有71歲，阿嬤們每次收費400元，84歲阿公被逮捕後，兒子稱讚父親「雄風不減，感到光榮」。

私娼寮小姐平均年齡約63歲，每次交易以300元到500元不等代價進行性交易。（圖/中時資料照/吳建輝攝）

警方接獲線報，員林市育英路旁某巷弄內一棟平房，時常有年長男子進出，懷疑暗藏春色，8月19日聲請搜索票入內搜查，當場逮捕剛交易完的84歲陳男、71歲陳女、及68歲黃男、56歲廖女，現在另外還有剛到的62歲游男，還有等待交易的59歲陳女及60歲王女。

而剛結束性交易的84歲陳姓阿公，過程中沒有任何防護措施，警方進入私娼寮時，陳阿公看起來相當「神清氣爽」。私娼寮才開設2個月，就被警方破獲，陳阿公兒子抱怨「為何要抄掉老人的快樂天堂」，表示父親每次出門說要去「開400元」，不僅佩服父親的精力，自己也覺得很欣慰又光榮。

這間又被稱為「長照級私娼寮」，地點雖然隱密，但是緊一般鄰住家，房東將屋內用木板隔成多個房間，設備相當簡陋，每次交易以300元到500元不等代價進行性交易，而84歲陳阿公，只要有空就會從社頭騎乘機車到員林買春，算是「巷仔內」的常客，被捕時相當淡定。

(中時新聞網)