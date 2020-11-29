政府決定明年元旦起，開放美國萊豬進口，引起各界反彈，後來更因前行政院發言人丁怡銘引爆「牛肉麵風波」，讓戰火延燒到美國牛肉，使牛肉也成為各界熱議的話題之一。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若從民調結果來看，台灣人相當喜歡吃美牛，喜歡吃牛肉的人當中有半數喜歡美牛。

游盈隆今(29日)在臉書表示，台灣到底有多少人喜歡吃美國牛？這是一個經驗性問題（Empirical question)，而台灣民意基金會11月全國性民調提出了初步答案。

游盈隆指出，本次民調詢問民眾，「台灣自2006年政府重新開放美國牛肉進口，到現在已將近15年。一般說來，您喜不喜歡吃美國牛？」結果顯示，5.2%非常喜歡，28.4%還算喜歡，22.4%不太喜歡，11.4%一點也不喜歡，18%不吃牛肉，6.1%吃素，另外有8.4%沒有明確表示意見。

游盈隆分析，在20歲以上台灣成年人中，3成4喜歡吃美國牛，3成4不喜歡，1成8不吃牛肉，6.1%只吃素食，這也代表在台灣6成八8有吃牛肉的人當中，至少有一半是喜歡美國牛肉，另一半不喜歡美國牛。因此，游盈隆也斷言，台灣人相當喜歡吃美國牛肉，他甚至還大略估計出，全台約有8百萬左右美牛的愛好者。

游盈隆認為，從扁政府2006年重新開放美牛進口迄今，吃美牛已成台灣人是常生活的一部分，且即便也標示美牛含有微量萊劑，台灣人也照吃不誤。因此，對於台灣人愛不愛吃美牛這個問題，游盈隆的答案是「Yes」，他還發現，尤其是年紀越輕、學歷越高的人，越愛吃美牛。

最後，游盈隆也說，問題不在萊牛，問題在萊豬，但萊牛可以吃，萊豬為什麼不能吃？這是一個惱人但值得探討的問題。

台灣人有多愛吃美國牛？ ------------------ 台灣到底有多少人喜歡吃美國牛？這是一個經驗性問題（Empirical... 由游盈隆發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)