你對枕邊人的了解有多少呢？一名人妻因懷疑老公出軌，派徵信社私下調查，沒想到竟然挖出更多不為人知的祕密，發現老公不但是去參加毒趴，還是多人運動，且行李箱裡的女性用品全是老公本人自己用，讓她更難以忍受，最後只好做出離婚決定。

刑警高仁和在節目《新聞挖挖哇》分享，曾有同事妹妹哭哭啼啼到警局來報案，透露她在老公行李箱內發現高跟鞋、化妝包及情趣用品，當她質問老公時，對方辯稱那是男同事的，因為大家去外拍才暫時遺留在行李箱內，她雖然半信半疑，但還是偷偷找徵信社調查。

經過一段時間跟監，沒想到竟發現人夫的驚人秘密，他不但常跑摩鐵開多人毒趴，現場還全是濃妝豔抹的男性，全都打扮火辣，一群變裝皇后留下滿地用過的保險套，事件曝光後，現場20多人全被警方帶回警局詳細調查，而人妻也被通知到警局。

房間地板滿是保險套。(圖/翻攝自《新聞挖挖哇》)

人妻見到變裝後的老公，還差點認不出來，而陪同人妻的哥哥，看見如此荒謬的景象，也忍不住痛罵人妻，「若不跟妳老公離婚，我就跟妳斷絕兄妹關係」，強硬要求2人離婚。

(中時新聞網)