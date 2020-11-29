美國總統川普挑戰總統大選結果的法律戰接連受挫，美賓州法院近日駁回川普團隊的法律指控，讓川普翻盤機會更為渺茫，但他依舊不肯認輸，讓美國社會對立更加激化。前民進黨立委林濁水認為，川普歷經左攻右擊，卻難突圍，應終於想到了一個絕妙空前的橋段，來反制拜登。

而從川普推特的近期推文不難發現，都和選舉有關。他指控，「拜登在大城市的表現很差（根據政治新聞網站《Politico》），例如：密西根州底特律（投票數竟然比人多）、賓州、亞特蘭大等位在最重要的搖擺州，也是他必須勝出的地方卻被拜登超過，他批評，這些地方長久以來以政治腐敗聞名」。

但由於川普陣營一直未提出大規模舞弊的證據，美國聯邦上訴法院27日駁回川普陣營，阻止賓州宣告拜登在這一州勝選的請求，川普翻盤的機率似乎更加渺茫。美國第3巡迴上訴法院上訴判詞指出，「提出指控需要明確的控訴內容和證據，法院並未看到」。川普陣營的律師艾里斯則推文揚言，要上訴到美國最高法院。

對於川普不服輸作為，林濁水29日在臉書貼文表示，川普現在左有民粹難以征服的司法，右有愈來愈高漲的民粹，張力飽滿無比，卻難突圍，他想了想，終於想到了一個絕妙空前的橋段：「一面宣布蠃了，一面宣布拜登就職日當天，正式啟動問鼎2024白宮之戰」。

左有民粹難以征服的司法，右有愈來愈高漲的民粹，張力飽滿無比，川普歷經左攻右擊，卻難突圍，想了想，終於想到了一個絕妙空前的橋段： 一面宣布蠃了，一面宣布拜登就職日當天，正式啟動問鼎2024白宮之戰！ 由林濁水發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)