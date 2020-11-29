台南善化八田語一3D彩繪餐廳老闆蘇鈺峰（右二）熱心公益，台南市社會局長陳榮枝（左二）贈感謝狀。（劉秀芬攝）

蘇鈺峰從小攤販一路打拚成為餐廳老闆，在夜市擺攤賣烤鴨已逾20多年，深刻體會經濟弱勢家庭生活的無奈。（劉秀芬攝）

日前才獲得台南肉燥飯比賽最佳人氣獎的台南善化八田語一3D彩繪餐廳，老闆蘇鈺峰長年熱心公益，29日再度招待善化區中低收入戶家庭、北台南家扶親子等200人吃大餐，台南市社會局局長陳榮枝、善化區區長方澤心也到現場為鄉親加油打氣，並感謝蘇鈺峰的善行義舉。

蘇鈺峰從小攤販一路打拚成為餐廳老闆，在夜市擺攤賣烤鴨已逾20多年，最懂得基層拚經濟的辛苦，深刻體會經濟弱勢家庭生活的無奈，他已連續6年招待善化區中低收入戶家庭吃大餐，北台南家扶親子也是第4年受邀共享。

雖然今年上半年受疫情影響餐廳收入，蘇鈺峰仍堅持要招待弱勢吃大餐，有伸益企業等民間友人、善心人士贊助經費，一起舉辦「愛心圍爐」活動，選用本土優質豬肉為食材推出多道美味料理，還有餐廳招牌烤鴨、人氣肉燥飯。

受邀參加饗宴的70歲李姓民眾，隔代教養三名曾孫，李阿祖已退休，全家生計現仰賴曾祖母在市場工作及社福補助維生，迫於生計，三餐都很簡單，雖知道這家餐廳在善化很有名但不曾帶曾孫來過，對能帶著三童來感受這場盛宴，心中充滿感恩。

北台南家扶主任莊淑惠表示，蘇鈺峰雖貴為老闆但他依然天天到夜市賣烤鴨，表示多掙一分錢就多一分力量可關懷弱勢，年年舉辦多項公益活動，實在令人感動。

(中時 )