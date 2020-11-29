由台南市政府觀光旅遊局主辦的「森山市集」，昨起在南美館二館舉行。今年不僅推出台版「亞維儂藝術節」，也結合「台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，邀請民眾感受生活藝術展演。不料去年廣受好評，今年反而問題百出，人潮擠爆當地，飽受批評。

「森山市集」有全台最美市集之稱，去年首度舉辦，逾60攤特色市集，兩天下來吸引超過2萬人次。今年市集升級加碼，邀請超過100家特色店家參與，包括藝術、建築、影像、音樂、美食等。

不料今年疑似因規劃不佳，現場攤位、人潮爆量，造成周邊交通大打結，逛的人出不來、想進去的人也進不去，連美術館的棧板和草地都被踩壞，現場還有許多台階，更傳出不少人摔倒。

根據《聯合新聞網》報導，台南市觀旅局長郭貞慧表示，昨天就發現這些問題，主要是附近有寺廟在辦廟會，今天除了加派人手管制交通，也要求攤位後推，挪出更大空間給民眾，同時取消部分演出。

主辦單位估計，光昨天一天，至少擠進5萬人，預估兩天達10萬人。大量遊客湧入，加上攤位倍增，導致腹地空間不足，人潮滿溢至附近街道，影響居民出入。主辦單位明年若要續辦，恐怕必須認真檢討。

(中時新聞網)