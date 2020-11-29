美國國務院表示，星期六在厄立垂亞首都阿斯馬拉(Asmara)發生了6起爆炸事件，原因與情況尚不明朗，不清楚是否與鄰國衣索比亞的泰格瑞省(Tigray)的衝突有關。

路透社報導，國務院在星期日的網路消息說：「11月28日晚，阿斯馬拉一連發生了6起爆炸事件。」但是該帖子未提及爆炸的原因與位置。但是這篇消息敦促美國「持續關注衣索比亞泰格瑞地區的衝突。」

與衣索比亞政府軍為敵的泰格瑞反叛軍，在此之前曾向厄立垂亞發射火箭彈。

厄立垂亞政府，或是泰格瑞部隊都沒有對此消息發表評論。

同樣是在星期六，衣索比亞總理阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）宣布，在聯邦政府部隊發起進攻後，幾小時之內就拿下了泰格瑞首都馬凱勒(Mekelle)。

泰格瑞省的分離主義者-泰格瑞人民解放陣線（TPLF）於11月4日舉起叛旗，對聯邦部隊發起突擊，但是後續情況並不順，如果阿比總理所說為實，那麼TPLF應該已大勢以去。

TPLF曾經說過，與阿比完成停火協議的厄立垂亞，也是他們的敵人。

TPLF的勢力在1991年至2018年，統治著衣索比亞，他們曾是多民族聯盟中最強大的成員，並以鐵腕手段處理多數的反政府示威活動，監獄裡充滿了成千上萬的政治犯。

直到阿比（Abiy）於2018年上台時，他加快了衣索比亞民主改革的進程：釋放政府犯，建立受控的政黨政治，並承諾舉行美國首次自由公正的選舉。他與厄立垂亞完成和解，並拿到諾貝爾和平獎。

但是，TPLF和其他一些基於種族的政黨，指責阿比想犧牲衣索比亞的10個地區的利益，集中控制整個國家。阿比則否認他想集中力量犧牲地區利益。

今年，由於COVID-19大流行，阿比將原定於8月舉行的選舉推遲到了明年，TPLF以此事指責他阿比獨裁奪權，於9月舉行了泰格瑞區域的選舉，並宣布不再承認聯邦政府。

(中時新聞網)