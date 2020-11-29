新北市府1年補貼Youbike達3億多元，桃園市補貼1億2550萬元，桃園市長鄭文燦日前表示會考慮更改補貼政策。新北市長侯友宜今（29）日出席活動時對此表示，YouBike不是為了營利，而是鼓勵民眾使用大眾運輸，隨時會採滾動式檢討。

侯友宜表示，在大眾運輸最後一哩路來騎乘YouBike，絕不是以營利為主要目的，鼓勵大家騎乘YouBike、使用大眾運輸，絕對是大方向，但也可以隨時滾動式檢討，怎樣讓民眾在更方便底下帶動大眾運輸YouBike，也可以在整個經費的彈性處理上創造利多。

(中時 )