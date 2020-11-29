新北補貼YouBike全台最高 侯友宜：大眾運輸不以營利為目的 17:272020/11/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜出席碧潭希望市集「咖啡爽節」活動。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府1年補貼Youbike達3億多元，桃園市補貼1億2550萬元，桃園市長鄭文燦日前表示會考慮更改補貼政策。新北市長侯友宜今（29）日出席活動時對此表示，YouBike不是為了營利，而是鼓勵民眾使用大眾運輸，隨時會採滾動式檢討。 侯友宜表示，在大眾運輸最後一哩路來騎乘YouBike，絕不是以營利為主要目的，鼓勵大家騎乘YouBike、使用大眾運輸，絕對是大方向，但也可以隨時滾動式檢討，怎樣讓民眾在更方便底下帶動大眾運輸YouBike，也可以在整個經費的彈性處理上創造利多。 (中時 ) #新北市 #Youbike #桃園市 #鄭文燦 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨團籲提高捷運社宅補貼 新北：會盡量調整 17:472020/11/27 生活 捷運社宅補貼加碼 新北將評估 04:102020/11/28 地方新聞 春節孝親專案漏了飛機 林佳龍：誤會啦 11:032020/11/28 生活 雲林縣府 再為學生採購每人2盒醫療口罩 15:542020/11/29 生活 侯友宜團隊太優秀 歷史哥驚呼：戰略思考贏過藍營所有人 07:202020/11/29 政治 新北首座異地重組 百年守讓堂華麗轉身 04:102020/11/29 《旺來報》 傳陳時中選新北市長 侯友宜要陳「聽總統的話」 16:452020/11/29 政治 網路人氣王羅智強 發展隱形陸軍 04:102020/11/29 政治要聞 汐止康寧街拓寬 侯友宜：盼打造自行車道發展觀光 11:572020/11/28 寶島 新竹烏魚文化季 推廣在地好風味 14:332020/11/28 寶島 生活熱門新聞 全聯神級夜市美食買1送1 內行人爽喊：已吃8盒 - 生活 全聯架上驚見湯麵神配料她手刀搶購 網大讚識貨：30年吃不膩 - 生活 冷空氣接力報到 下波更強 氣象局：濕冷一周 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 才嗆聲要1打35陳柏惟卻被秒殺 網友現作一張梗圖100分 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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