北韓官媒朝中社29日報導，北韓已針對兩韓的軍事邊界，以及海上的分界線等邊境區域，加強封鎖和管控，要滴水不漏防止新冠疫情流入北韓。

截至目前，北韓仍聲稱該國沒有任何新冠確診案例，但國際專家對此持懷疑態度。

報導指出，北韓當局正出動更多防疫單位，並執行重大措施，以把那些可能導致冬季疫情蔓延的「不文明、不衛生元素」剷除殆盡。

朝中社表示，官員已制定嚴密的防疫措施，在前線的海岸沿線地區，包括出入管理和回收處理海洋污染物等，都祭出更嚴苛的法規。

朝鮮在國境和軍事分界線地區築起堅實的封鎖屏障，所有工作人員和居民自覺遵守行動守則，及時掌握各種緊急情況並採取措施。有關部門堅持對進口物資實行嚴格的消殺防疫。

南韓情報當局27日才告訴國會議員，北韓的反病毒措施，包括禁止海上捕魚和製鹽，以及對首都平壤、北部的慈江道等地區進行封城。

(中時 )