專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）繼去年協辦自閉症基金會所舉辦之公益音樂會以及世界關懷日點燈活動之後，今年再次號召同仁，一同參與今（29）日舉行之「國際關懷身心障礙者日」園遊會，讓同仁們在假日走出戶外，不僅攜家帶眷共同參與，同時也邀請客戶一同共襄盛舉，以期帶動社會關懷及重視弱勢身心障礙人士的觀念。

為響應「國際關懷身心障礙者日」，讓民眾瞭解各社福機構的工作與成果及其發展與需要，激勵大眾或企業對社福機構的支持和捐助，今年特別舉辦愛心園遊會，除了有星兒們的表演活動外，現場亦規劃有50頂愛心帳篷供愛心企業及社福機構擺攤，崇越電亦參與設攤義賣，同仁們以出錢出力的方式回饋社會。

崇越電董事長潘振成表示，本著取之社會，用之於社會的理念，近年來崇越電持續關注弱勢族群及環境保護項目，今年已協助參與多項公益活動，包括公司捐款及同仁發動募款協助博幼基金會幫助偏鄉弱勢學童，合計捐款52萬元，用於輔導改善偏鄉教育。

今年遭遇新冠疫情，崇越電仍然致力於多項公益活動，且回饋無國界，例如上半年因長江水患嚴重，子公司上海崇越及廣州崇越兩地同事發動捐款，包括公司捐款及同仁合計近10萬人民幣捐贈給江西太陽村孤兒院；另在今年10月，越南中部六省遭遇30年來最嚴重水災，超過5萬間房子被淹沒，逾百人死亡、失蹤，子公司越南崇越亦攜手客戶捐助1000萬越南盾物資幫助災民。

此外，為了推廣環保觀念並促進運動及健康，崇越電連續三年參加世界地球日路跑活動、今年更響應「為淡水河做一件事」活動，舉辦「發現濕地之美」環保講座以及「捲袖淨河」、亦於桃園觀音海岸邊種植1000顆樹木（林投、草海桐、黃槿），以實際行動守護台灣海岸及土地，為地球盡一份心力。

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