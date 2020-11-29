大勇國小少棒隊的張可洛昨天在徐生明盃3打席「差點安打」，今天面對萬豐國小敲出二壘安打，下一場對上成功國小則擔任先發投手，完投3局掉8分（5責失），但張泰山坦言，自己一開始並不希望兒子擔任投手，原因是擔心年紀小、投球機制不完整，「但後來發現這些擔心都是多餘的。」

張可洛十分渴望站上投手丘，但一開始張泰山卻持反對票，「因為他還小，擔心投球機制還不夠完整，對很多東西會擔心，但後來發現其實這些擔心都是多餘的，因為教練都懂的要怎麼保護選手，當初會選擇來大勇也是因為球隊對棒球知識、保護球員都有一定了解。」

一旁的張可洛聽到爸爸說不想讓自己當投手，他立刻說：「我想。」理由是當投手比較不會緊張，「尤其是壘上有人時更不會緊張，因為我想要表現，看到爸爸來看比賽也更想表現給他看。」

但張泰山卻認為兒子今天剛開賽時表現有些緊張，第一局後才比較放得開，還虧兒子「牽制比投球好」，但他認為以張可洛只接受訓練這麼短的時間，表現已經非常好了。

而大勇在預賽吞下3連敗，遭到淘汰，教練林佳弘表示，這次參賽的球員都剛接受訓練3、4個月，這次比賽主要是督促球員的精神、態度，球員也在經過3次的正式比賽後逐漸成長，像是補位的觀念就做得比之前更好。

(中時 )