中國和印尼日前簽訂一項為期三年的煤炭供應協議，將從印尼進口價值約15億美元的煤炭。對此，市場分析指出，中國與另一主要煤炭供應國澳洲之間的貿易關係，可能會因此而進一步弱化。

觀察者網援引外電消息指出，目前中國與澳洲之間的關係持續惡化。隨著中澳雙方關係持續交惡，中國已將許多澳洲大宗商品列入「黑名單」。而中國與印尼簽訂煤炭供應協議，澳洲可能因此再受打擊。

中國駐印尼大使館近日在微信公眾號發公告指出，駐印尼大使肖千25日應邀出席中印煤炭採購對接會。在中印雙方的見證下，中國煤炭進口企業和印尼煤炭出口企業進行線上簽約，採購數量達2,872萬噸，金額為14.67億美元。

肖千在致詞時表示，煤炭是中印雙邊貿易中的重要商品。2015年至2019年，中國從印尼進口的煤炭從7,300萬噸增至1.38億噸，增長近90％。中印積極對接「一帶一路」倡議與「全球海洋支點」戰略，雙邊務實合作取得的顯著成就。

值得注意的是，2020年1至9月印尼對中國的煤炭出口額，從2019年同期的58億美元降至49億美元。另據印尼煤炭礦業協會消息指出，印尼將尋求從2021年開始增加對中國的煤炭出口，並吸引投資增強加工技術研發。

(工商 )