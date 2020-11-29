桃園市楊梅區梅高路巷弄內一間民宅29日中午發生火警，42歲黃姓租客位在5樓的房間傳出火警，現場燒得一片焦黑，也造成他雙手45％2度燒燙燒，警消獲報後趕往現場撲滅火勢，並將傷者送醫。屋主被通知到場，才發現所有人竟是爭議性網路紅人「吃屎哥」游兆霖，他也在臉書上開直播，痛批房客把他的房子給燒了。

游兆霖在臉書上寫下，「非常火大，投資的房子被房客炸掉！」他也說，當初自己默默無名時靠著賣玉蘭花存下100萬買下這間房子，目前分租給三名房客，其中引發氣爆的房間才出租4個月就發生這種事。

警方指出，黃姓男子疑似精神不穩定，28日曾打電話報警說有人要毆打他，員警到場了解，詢問附近鄰居都表示並無此事，黃男後來又說要到派出所尋求警方保護，接著又要求要到醫院就醫，因為派出所隔壁就是消防分隊，警方說請救護車將他送醫他也不肯，隨即自行離開，沒想到29日中午就傳出火警。

消防人員現場勘查，火警發生並非氣爆而是房間起火，不排除是屋內男子自己導致，至於詳細起火原因，仍需火調科進一步調查。

(中時 )