1947年「二二八」事件中，台中民軍「二七部隊」展現台灣民眾抵抗意志、保衛家園的歷史故事，經台中市新文化協會歷1年努力，由作者王永成透過漫畫繪製完成的《二七部隊》上集，今天在中央書局舉行新書發表會，促進轉型正義委員會主委楊翠及100歲當年「二七部隊」隊長鍾逸人等人也現身回顧當年混亂時空，發人深省。

主辦單位表示，二二八事件是1947年2月27日在台北大稻埕，因取締私菸引發流血，風暴迅速擴及全台，台中憤怒民眾包圍警局、憲兵隊、營區接收武器後，成立「二七部隊」，約有400餘人參加，同年3月12日國府整編「廿一師」即將抵達台中時，為免在市區引燃戰火，集體退至埔里山城準備和「廿一師」決戰。

主辦單位指出，《二七部隊》上集，描寫從3月1日台中山雨欲來風，到3月12日「二七部隊」退出台中市區的過程，在12天期間，台中民眾群起示威、遊行、包圍公署，激烈鏖戰，衛戍台中等過程；下集預計在明年底完成，將描述「二七部隊」退到埔里與「廿一師」會戰的故事。

王永成畢業於東方工專美術工藝系畢業，創作過許多繪本及動畫原畫，《二七部隊》（上）是他的第一本漫畫集，獨自繪製200頁，王永成在發表會中透露他如何畫出這本血淚印記及中部民眾保家衛國的意志。

王永成在漫畫書的後記中表示，繪製這本漫畫面臨的挑戰是這不是單一人物傳記，而是一群人生命交織出來的歷史，必須先把這些記憶抽絲剝繭，重新梳理故事軸線，雖然人物簡介表整理24名主要人物，但實際出場人物多達40多人，揣摩角色樣貌就花了很多時間跟精力，要透過畫筆讓他們重新站上舞台，是一場超級馬拉松。

(中時 )