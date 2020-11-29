台中市東海國際同濟會從第24屆到今年邁入第9年，為達到助人宗旨，呼朋引伴，挽起袖子出發到社會各個角落，點亮生命的光芒。（台中市東海國際同濟會提供／盧金足台中傳真）

台中市東海國際同濟會翻山越嶺做公益，照顧弱勢，匯聚眾人大愛。（台中市東海國際同濟會提供／盧金足台中傳真）

台中市東海國際同濟會翻山越嶺做公益，照顧弱勢匯聚眾人大愛；常年捐助偏鄉國小及弱勢族群，發揮人饑已饑、人溺己溺的同濟精神，今年因緣際會下接觸伯拉罕原鄉共生機構，展開整合醫療、復健、居服等服務，讓重症長輩可以得到妥善的照顧模式，在偏遠地區留下足跡，熱情繼續燃燒，愛與堅持伴隨東海國際同濟會員擴大善的能量。

台中市東海國際同濟會從第24屆到今年邁入第9年，南投的中寮鄉、信義鄉、仁愛鄉，新竹的尖石鄉，苗栗的泰安鄉，平時在各行各業的會員，為達到助人宗旨，呼朋引伴，挽起袖子出發到社會各個角落，點亮生命的光芒。

國際同濟會台灣總會中C區東海會會長連芳儀表示，經訪視了解伯拉罕原鄉共生機構，對長照器具的缺乏及相關發展需求，決定展開規畫添購器具、協助舉辦公益晚餐的募捐。

此外，並提供部落有志青年的學習工作技能，希望用善良的力量感染身邊的人，成為自己及別人生命中的貴人，眾人齊願，「讓我們的愛傳遞給更多需要溫暖的弱勢族群」。

今年與台中市玉玄濟助會聯合發起捐贈，感謝來至國際同濟會台灣總會中C區三分之二的分會，包括台中市忠貞國際同濟會、台中市金龍國際同濟會、台中市聖羅蘭國際同濟會、台中市東南國際同濟會、台中市福星國際同濟會、台中市北屯國際同濟會、台中市同一鑫國際同濟會、台中市四海國際同濟會、台中市三商國際同濟會、台中市四海女國際同濟會、台中市福安國際同濟會、台中市中晟國際同濟會、台中市善德國際同濟會、台中市弘洋國際同濟會等14個分會共襄盛舉。

響應號召助弱不落人後，金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅指出，東海國際同濟會也特別感謝書立得文化事業捐贈圖書給博屋瑪、象鼻、士林、平等、梅園等五所小學，知識就是力量，校園飄書香，讓偏鄉孩子不要輸在起跑點。

(中時 )