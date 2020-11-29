台中市政府經濟發展局日前召開109年第7次「投資障礙排除會議」邀集國有財產署、台電公司、台中工業區服務中心及市府相關單位，協助葉合佑實業、威輪工業、惠特科技、承浤國際開發、忠鍵工廠及金和旺工業等6家廠商釐清相關行政程序及疑義。

經發局表示，此次會議預估可促成高達186億元投資金額，協助家數與投資金額均創下歷次最多，市府將在符合法令規範下協助業者排除投資障礙，讓投資盡速落實。

經發局長張峯源說，此次會議共有5個案件共6家廠商，其中葉合佑實業為在地經營超過40年的專業塑膠射出廠，因產能擴張需求，投資2.7億元利用大肚文昌段乙種工業區新建廠房申請「都計工業區立體化方案」，市府協助環境影響評估、交通影響評估及都市計畫相關事項。

威輪工業從事自行車及零組件製造生產，外銷成績卓越，預計引進微電腦智慧化生產設備，考量現有廠房基地不足，規劃投資5.8億元在大甲擴廠，因租用國有非公用土地需相關單位審查，且須原三七五減租承租人同意，由市府及國有財產署共同協助敘明辦理流程及規範。

惠特科技為全球LED測試與分選設備最大供應商，且為台中「投資臺灣三大方案」指標性廠商，因應產能需求大幅提升，將投資52億元在台中工業區興建營運總部，涉及新廠都市更新及勞力需求、現有廠房用電穩定及周邊交通安全等問題，由市府相關單位及台中工業區服務中心協助處理。

台中製造業興盛、工業用地需求大，承浤國際因應市府鼓勵民間自行開發產業園區，規劃於精密機械科技創新園區周邊設置「台安精密機械產業園區」，其道路規劃涵蓋市府民政局所有土地需取得同意，已初步達成共識，未來園區開發完成將可帶動120億元投資。

忠鍵工廠及金和旺工業為台中傳統手工具暨零組件製造廠，分別承購太平產業園區用地，兩公司斥資5.8億元合併興建廠房，考量未來新廠落成後運輸動線需求及消防安全，欲於滯洪池上方自費跨建橋樑，涉及相關水土保持、環境影響及計畫可行性，由市府相關單位提供建議方案並敘明後續辦理程序。

「有困難市府就來解決！」經發局招商工作小組針對新增投資案均主動訪廠關懷、實地了解廠商需求，至今已累積召開10次會議、協助34家廠商、促進382億元投資，良好口碑也促使投資障礙排除會議案件不斷增加：後續還有更多廠商手握投資蓄勢待發，包含經濟部「投資台灣三大方案」共有158件、2,057億元落腳台中，民間直接投資台中也超過5,014億元，市府將持續打造良好環境，讓廠商安心投資、拚經濟。

(中時 )