原民局辦職涯體驗帶領學員擔任一日部落設計師。（原民局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市原住民族行政局為協助原民青年打造求職優勢，今年舉辦職涯探索暨就業促進活動「原一個夢」，有企業參訪也推出各行業職涯探索影片，讓原住民族青年一窺產業全貌，期盼透過汲取工作者經驗認識產業所需技能，提升職涯創新視野與競爭力。

原民局指出，媒合五大產業優質企業品牌規畫參訪，包含旅創團隊「好，日常」帶領學員體驗一日部落設計師，學習讓旅行回歸在地找回感動。中華職棒樂天桃猿隊則帶領青年擔任一日10號球員，從球場養護到品牌經營，讓參與者透過實地參訪了解球團日常運作，體驗球團工作多元的成就感。

活動也與開幕不久的和逸飯店桃園館合作，以一日觀光管理為主題深入產業，讓學員認識不同部門的員工價值，從中了解大企業精神、展望與世界接軌的國際觀光飯店的內涵。

除職場體驗外，原民局也規畫一系列的「原青職涯探雲索影片」，由來自花蓮太魯閣族歌手Lowking姚宇謙與宜蘭寒溪泰雅族知名瑜珈老師Becky擔綱主持人，透過職人訪談、職涯企畫分享，目的協助在職涯路上徬徨的青年正視職場負面感受，鼓勵大家取得工作與生活的平衡，使壓力變為動力，觀賞影片可至原民局臉書粉絲頁或上網搜尋「原一個夢」。

(中時 )