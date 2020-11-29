網路正妹家家(王盈)近日疑因直播過程中，不慎上衣滑落露2點，導致她無預警關閉IG帳號，露點片段更遭人備份瘋傳，引發熱議。隨著風波逐漸退燒，家家也悄悄重啟IG帳號，未料此時網路又瘋傳一段她長達144秒的直播露點完整影片，令家家再次成為網路熱議人物。

先前才經歷男友「大衛雕像露鳥」事件的家家，近日更因為不慎在直播走光露2點，成為話題人物。繼4秒露點片後，現在網路上更流傳一段她全新144秒的完整影片。原來她疑似跟粉絲打賭10萬，挑戰不遮臉換泳衣，才不慎走光。

再爆144秒完整走光片外流，家家IG已不見家家2字。(取自家家IG)

對於走光風波，家家至今沒有回應，IG也沒有更新訊息。然而她(29日)就被發現悄悄將IG簡介上的「王盈 家家 janice」修改只留王盈2字，疑似想徹底斷開「家家」這個名字。

曾質疑家家是故意露點炒作的網紅「橫綱凱咪」，昨(28日)也再度PO文，表示家家因為此事件粉絲從13萬增加到16萬人，大讚對方這個「不小心」做的蠻好的，「第一次是不小心，第二次你還覺得是不小心。你真是『不小心』從『後面』解開了你的胸罩，真是不小的心」。

(中時新聞網)