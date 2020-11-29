活動日期：即起至 2020/12/01 12:00

特映時間：2020/12/02（三）19:30 ＠ 桃園SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段509號6樓）

活動獎項：電影特映券《求婚好意外》兩張

中獎回覆：私訊回覆小編您的聯絡電話

領獎期間：特映會至現場提供本人有照證件簽收獎項

活動辦法

STEP 1／加入中時娛樂粉絲專頁，活動貼文發布即開始

STEP 2／公開分享特映贈票活動貼文

STEP 3／留言「求婚好意外」並Tag 三位好友即可抽獎

特映注意事項： 1. 現場劃位對號入座。 2. 遵守影片分級制度，及影城觀影相關規定。 3. 影片開演15分鐘後，影城及主辦單位有權謝絕入場。 4. 特映會如遭天災等不可抗力因素而取消，恕不補辦。 ※若無被通知即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。 ※ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。 ※ 《中時娛樂》有權隨時調整活動內容。

桃園SBC星橋國際影城HP

http://www.sbc-cinemas.com.tw/

求婚好意外

Happiest Season

喜劇/上映日期：2020-12-11

導演：可莉杜瓦(Clea DuVall)

演員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 愛莉森布里(Alison Brie) 、 丹尼賴維(Dani Levy) 、 奧布瑞普拉薩(Aubrey Plaza) 、 麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis) 、 瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen) 、 可莉杜瓦(Clea DuVall) 、 維特賈勃(Victor Garber) 、 安娜蓋斯泰(Ana Gasteyer)

劇情簡介：

《亞果出任務》女星可莉杜瓦執導作，《魔鬼終結者：黑暗宿命》麥坎西黛維斯、《霹靂嬌娃》克莉絲汀史都華主演。克莉絲汀史都華打算在家庭聚會上向女友麥坎西黛維斯求婚，殊不知女友還沒跟保守的爸媽出櫃。史上最崩潰的耶誕假期，女友一家、前男友全來亂！艾比（克莉絲汀史都華 飾）原本打算趁年度家族聚會向女友哈珀（麥坎西戴維斯 飾）求婚。沒想到，女友壓根還沒跟保守的家人出櫃…關係曝光讓原本歡樂的假期陷入一團混亂，這對戀人該如何面對親友，勇敢說愛？

(中時 )