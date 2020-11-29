今年已邁入第六屆的時代騎輪節，29日一早在台中市政府前廣場開騎，號召3500名車友力挺單車全民運動，活動路線全長共計73K，一路可飽覽山線、海線等台中地區各種風貌。副市長令狐榮達一早也出席府前廣場鳴槍，為車友加油，期望市民朋友養成運動好習慣，帶動台中運動風氣。
令狐榮達表示，這次活動路線全長共計73K，沿途將行經中央公園、中科新建設的科湳愛琴橋、可俯瞰海線的藍色公路等台中特色景點，能同時一覽山線與海線景致，體驗台中地區各種風貌，同時也提醒車友注意自身安全。
運動局指出，今日活動主會場也邀請捷安特、DT SWISS 、MAXXIS 等知名大廠在會場展示，民眾能到攤位上體驗試乘，或是一起遊戲同樂。另外，完賽的車友除了能獲得復刻的碳纖維獎牌之外，還能參加抽獎活動，有機會獲得多項品牌大獎。
今天的活動上，令狐副市長、運動局長李昱叡、經濟部中部辦公室主任郭坤明、台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮、捷安特總經理鄭秋菊、單車時代執行長林毅展、環航複合材料股份有限公司執行長蔡唯心等人，均出席為車友加油打氣。
(中時 )
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