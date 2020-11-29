泡野溪溫泉溪水高漲3人受困，大溪警消摸黑救人。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

台北市3男4女野溪溫泉愛好者，慕名桃園市復興區四稜野溪溫泉相約前往露營，28日到達四稜野溪溫泉第二平台紮好營，隨即下到野溪享受溫泉，未料溪水高漲3人受困報警，警消動員32人趕往，28日近午夜零時把人帶往露營安全區域，搜救隊今天凌晨返回駐地。

桃園市大溪警分局光華派出所接獲報案後，立刻派遣警力及聯絡巴陵、大溪、復興消防分隊及龍潭特搜小隊成立搜救隊伍總計32人前往搜救，搜救隊伍於28日晚間10時許將受困3人用繩索接駁脫困，初步檢視林女腳踝輕微扭傷可以行走，3人晚間11時許抵達露營區。

大溪警分局表示，當日復興區綿綿細雨可能是宜蘭地區雨勢大造成溪水突然暴漲，一行人受困野溪對岸報警求援，警、消到達現場見溪水湍急也不敢貿然渡河，搜救隊伍使用拋繩槍將繩索拋向對岸請受困民眾先行固定後，徒步涉水攜帶繩索至對岸，將一行人依序接駁方式渡溪，歷經5小時餘將受困三人安全接駁渡溪，並協助返回露營區，未發生嚴重意外。

警方呼籲，山區天候不比平地，前往山區露營或遊憩應要事先查明氣象，天候不良須三思而行，避免發生意外。

(中時 )