高雄市新住民會館29日熱鬧揭牌，市長陳其邁表示，高雄目前新住民人數約有6萬3000多人，應該要提供更方便、更即時的單一窗口服務，現在高雄有5個服務中心、22個服務據點，未來希望朝向每一區有一個服務據點的目標邁進。

陳其邁表示，設立新住民會館是選舉期間的承諾，上任後即積極催生，督促市府團隊緊緊緊，三個月內就成立揭牌，新住民會館提供新住民朋友一個可以活動、學習、交流及服務的空間，讓新住民朋友在生活、語言、社會等適應上能得到最好的照顧。

陳其邁說，新住民會館在新興區是第一個，另議員黃秋瑛一直建議在岡山地區要有一個北高雄新住民會館，市府會加以研議；高雄新住民有6萬3000多人，人數非常多，台灣已經是他們第2個家，未來希望能夠每一區有一個服務據點，像大旗美地區，其實每一區有不同族群，所以希望能提供比較客製化的服務，讓這些新住民能夠獲得最好的照顧。

陳其邁隨後逐一走訪來自各國新住民擺設的特色攤位，體驗來自印尼的現磨香料、手作越南春捲、品嘗各國特色甜點等多國文化特色，現場許多新住民朋友也身穿家鄉傳統服飾，開心參觀屬於他們的專屬會館。

(中時 )