桃園仙草花節時尚匯流推廣仙草美食。(呂筱蟬攝)

桃園仙草花節時尚匯流推廣仙草美食。(呂筱蟬攝)

2020桃園仙草花節29日舉辦「時尚匯流」活動，由餐飲品牌果然匯與萬能科技大學時尚系跨界合作，將楊梅區農會研發的綠仙草粉入菜，研發5道果然匯特製仙草風味餐點，由主廚現場講解教導民眾製作，配合服裝造型走秀的菜色發表，企業與校園結合，傳遞輕鬆料理與健康蔬食概念。

市長鄭文燦表示，過去關西仙草聞名遐邇，現在楊梅仙草知名度也不遑多讓，利用仙草研發出仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙草QQ蛋、仙草蛋捲，仙草面膜等創意料理及產品，相信能獲得消費者的喜愛。

農業局長郭承泉表示，時尚匯流活動除了邀請萬能科大進行時尚走秀，果然匯公司也展示雙色涼粉、仙草蕨餅、奶油仙草燉飯、香炸仙草糕、燒仙草等美味料理。此外，民眾只要在活動現場與任1藝術裝置合影，並於臉書打卡標註「2020桃園仙草花節」，至果然匯桃園統領店即可享折扣優惠。

(中時 )