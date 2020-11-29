《演員請就位》從第一季開播以來即創造不少話題，隨著第二季新血爾冬陞導演的加入，讓節目可看性大大增加。在最近一集的節目中，爾冬陞導演對於郭敬明的評論不太認同，甚至以要去洗手間為由，關麥克風離場，讓一旁的趙薇與陳凱歌導演也相當尷尬。

節目中，輪到郭敬明評論爾冬陞導演的作品時，他相當直接表達自己不喜歡這個作品，覺得演員們的台詞量大太，他認為表演不是只是說台詞，表演更多的應該是感受、眼神…，並且說四位演員的表演空間其實不大。聽到這裡，爾冬陞導演忍不住發聲，覺得郭敬明言下之意是指編劇和導演不好，同時為了保護演員，自己也將四位女演員做的不好的地方細數一遍。

爾冬陞對於郭敬明的評論重點感到不認同 (圖/ 翻攝自微博)

但郭敬明卻堅持把自己的意見講完，這讓爾冬陞忍不住對郭敬明說：「錄之前你為什麼叫導演手下留情，別衝著我，我有衝著你嗎，剛剛」，一旁趙薇試圖想緩頰，卻被爾冬陞直接說，你們也別打圓場了，說完便以去洗手間為由離開現場。

趙薇也說，她認為這個節目的重點是在評論演員們的演技，而不是一些劇本、或是拍攝的問題；事後爾冬陞也檢討自己的表達方式可能不太對，節目到了最後，他能接受評論導演不好，但如果評論的重點不是演員的演技，而是一些編劇、導播、現場指導，他覺得他更要出來說話，不能讓這個話題繼續。

身為旁觀者的趙薇也發表自己的看法 (圖/ 翻攝自微博)

隨著爾冬陞和郭敬明正面交鋒的畫面流出，立刻引發網友們一陣討論，覺得非常明白爾導為什麼會發火，認為郭敬明要別人手下留情，自己卻頻放冷箭，這麼做實在太不地道了吧。

(中時新聞網)