苗栗縣政府環保局推動空氣品質淨化區認養作業，攜手民間團體，協助進行基地內環境整潔、植物生長及整體視覺景觀維護作業，為空氣品質、環境保護及生物多樣性永續發展付出心力。

苗栗縣10處空氣品質淨化區鼓勵民間團體參與認養，其中「通霄鎮廢鐵道綠美化工程」由台灣電力公司通霄火力發電廠認養，「三義鄉自行車道暨綠化」由三義鄉廣盛村資源回收站認養，「銅鑼鄉工業區小段0143地號裸露地綠化」由瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司認養，並獲得行政院環保署肯定，其中台電通霄發電廠獲頒企業團體認養績優單位特殊貢獻獎、三義鄉廣盛村資源回收站獲社區志工認養績優單位特優獎，及瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司獲企業團體認養績優單位優勝獎。

環保局表示，通霄發電廠已連續4年獲得行政院環保署「空氣品質淨化區優良認養單位甄選活動」評為「企業團體認養績優單位」特殊貢獻獎；三義鄉廣盛村資源回收站也以實際行動，結合回收站回收獎金，號召村內民眾一同參與空氣品質淨化區之環境維護工作，連續2年獲得環保署肯定評為「社區志工認養績優單位」特優獎；另有瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司認養的成果及熱誠也再度獲得「企業團體認養績優單位」優勝獎肯定。

環保局長陳華盛感謝認養單位以具體行動投入空氣品質淨化區維護工作，為空氣品質、環境保護及生物多樣性之永續發展付出心力，他表示，環保局將持續積極推動空品淨化區認養工作，鼓勵各界能踴躍參與，共同維護苗栗好山好水的優良生活環境，並誠摯邀請熱愛環境、珍惜環境的民間團體加入認養行列。

(中時 )