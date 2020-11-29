長照不應只是做功德，為肯定投入長照服務從業人員，並給予鼓勵，台中市比照奧斯卡規模舉辦「2020台中金照獎」29日盛大舉辦頒獎，衛福部長照司副司長周道君特別與會肯定台中市舉辦金照獎活動，並表示台中市是六都之中長照覆蓋率第一的城市，他並期許因為有好的照顧，讓受照顧者更有尊嚴，期許需要受到照顧的失能者、失能長者以及其照顧家屬，都能快樂的生活。
這項號稱是長照界奧斯卡獎的「2020台中金照獎」除表揚團體、機構，以及貢獻卓越者，也特別針對投入長照領域比率偏低的族群：男姓、30歲以下年輕人，以及新移民，頒發男神、新星以及國際巨星等個人獎項，分別選出1至3名頒授獎盃、獎金。
評審委員坦言，2020年在新冠肺炎衝擊下，由於移工入境困難，台灣照顧人力更形短缺，身為受照顧者家屬，他也透過參與評選活動對所有投入長照行列的從業人員表達感恩。而台中市衛生局長曾梓展表示，今年共有140個單位及個人報名，競爭最激烈的是個人獎項中的長照英雄，投件數調達42件，最終選出入圍團體共24個單位、各人獎項25人。
曾梓展強調，金照獎表揚活動為台中市首創專屬照顧人員的高規格典禮盛會，透過頒獎活動，表揚投入台中市照顧服務的卓越長照服務單位及個人，藉由此活動增進榮譽感，提升自我工作價值，盼翻轉長照服務人員的社會地位。
(中時 )
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