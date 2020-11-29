「2020台中金照獎」揭曉，其中社團法人臺中市大恆樂齡協會陳書嫻、財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會鍾雅琪與有限責任台中市橋僾照顧服務勞動合作社私立橋僾居家長照機構李晨鳳分別獲第長照新星獎一到三名，由台中市衛生局長曾梓展親授獎項。（馮惠宜攝）

財團法人老五老基金會附設臺中市私立老五老居家式服務類長期照顧服務機構林仁男、光田醫療社團法人光田綜合醫院張詠捷，與台中市私立樂銀居家長照機構謝少晨分別獲「2020台中金照獎」長照男神獎一到三名。（馮惠宜攝）

林燕玲居家護理所劉翊珊、青松護理之家阮氏翠以及永康護理之家韋氏獻分別獲「2020台中金照獎」國際巨星長照男神獎一到三名。（馮惠宜攝）

長照不應只是做功德，為肯定投入長照服務從業人員，並給予鼓勵，台中市比照奧斯卡規模舉辦「2020台中金照獎」29日盛大舉辦頒獎，衛福部長照司副司長周道君特別與會肯定台中市舉辦金照獎活動，並表示台中市是六都之中長照覆蓋率第一的城市，他並期許因為有好的照顧，讓受照顧者更有尊嚴，期許需要受到照顧的失能者、失能長者以及其照顧家屬，都能快樂的生活。

這項號稱是長照界奧斯卡獎的「2020台中金照獎」除表揚團體、機構，以及貢獻卓越者，也特別針對投入長照領域比率偏低的族群：男姓、30歲以下年輕人，以及新移民，頒發男神、新星以及國際巨星等個人獎項，分別選出1至3名頒授獎盃、獎金。

評審委員坦言，2020年在新冠肺炎衝擊下，由於移工入境困難，台灣照顧人力更形短缺，身為受照顧者家屬，他也透過參與評選活動對所有投入長照行列的從業人員表達感恩。而台中市衛生局長曾梓展表示，今年共有140個單位及個人報名，競爭最激烈的是個人獎項中的長照英雄，投件數調達42件，最終選出入圍團體共24個單位、各人獎項25人。

曾梓展強調，金照獎表揚活動為台中市首創專屬照顧人員的高規格典禮盛會，透過頒獎活動，表揚投入台中市照顧服務的卓越長照服務單位及個人，藉由此活動增進榮譽感，提升自我工作價值，盼翻轉長照服務人員的社會地位。

(中時 )