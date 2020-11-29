繼永信建設「R5新世界」、「韻律」等2個地上權大樓住宅完銷之後，高雄第3個地上權住宅「河堤世界」也在29日創下銷售11個月，就售出99％的紀錄，平均每坪售價也從16.8萬元到19萬元，賣到目前平均17.5萬元到20萬元，銷售團隊並在29日傍晚公開抽出價值131萬元的奧迪（Audi）名車，由已購戶住在河堤社區的邱小姐獨得。

上揚國際建築團隊四處總經理施棟瀝29日指出，高雄地上權大樓住宅「河堤世界」，總銷約45億元，從去年12月正式開賣，總戶數608戶，目前只剩5戶，等於是11個多月的時間，賣出99％，創下高雄地上權銷售速度最快的銷售佳績。

施棟瀝表示，「河堤世界」是由清景麟建築團隊、白天鵝機構、以及藏美等3家公司合資設立的藏和建設推出。

他說，告別2020年倒數一個月，「河堤世界」無畏疫情，創下奇蹟式的熱銷盛況，建商也特別大手筆回饋客戶，29日下午4時30分，在立勤國際法律事務所陳欽煌律師的見證之下，公開抽出價值131萬元的奧迪（Audi）名車，由已購戶住在河堤社區的邱小姐獨得。

施棟瀝指出，「賣屋不賣地」的地上權住宅政策，近來備受首購族群青睞，河堤社區是全台10大績優社區，又有河堤國小、龍華國中雙明星學區加持，精華地段蛋黃中的蛋黃，向來一席難求，是成功銷售的原因之一。

他說，「河堤世界」去年開賣時，平均每坪售價也從16.8萬元到19萬元，力挺新時代新觀點的青年買房，千坪基地2到3房小戶型規劃，更是小家庭入住河堤社區的稀有難得機會，售價大約只有市中心房價的5到7折，加上超低利率助攻，才能創下佳績。

(工商 )