交通部長林佳龍29日到苗栗縣騎乘自行車踏勘，從大山火車站抵後龍火車站。（何冠嫻攝）

迎接2021年自行車旅遊年，交通部長林佳龍29日到苗栗縣騎乘自行車踏勘，與苗栗縣長徐耀昌推廣自行車旅遊。（何冠嫻攝）

2021年為自行車旅遊年，交通部長林佳龍29日到苗栗縣騎乘自行車踏勘，從大山火車站抵後龍火車站，體驗苗栗自行車道，苗栗縣長徐耀昌也到場歡迎，邀請遊客一同體驗苗栗自行車旅遊。

林佳龍近日以接力的方式騎自行車環島，宣示迎接2021自行車旅遊年。林佳龍表示，台灣是自行車王國，自行車騎乘環境要建立新文化，疫後觀光主打自行車旅遊，將驗收近年從中央、地方到民間投入的自行車騎乘環境改善成果，並整合串連縣市間自行車道斷點，讓自行車旅遊無縫接軌。

另也規畫鐵馬結合鐵路，推動雙鐵遊台灣，台鐵將持續進行車站各項站場設施更新及車站改建工程，也增加自行車人車同行班次，突破到300個班次以上，並提供「使用攜車袋」、「人車同行」、「自行車託運」3種自行車乘車服務，讓雙鐵旅遊更便利、更多選擇。

徐耀昌表示，苗栗自行車道路網中最具代表性的「綠光海風自行車道」，總長約68.5公里，坡度起伏小、植生豐富，沿線還有龍鳳漁港、假日之森、過港貝化石層、好望角、落日大道、通霄神社、苑港濱海公園等沿海景致，而近年縣府也打造苗栗慢魚海岸計畫，結合海岸線旅遊，讓全國遊客一起到苗栗自行車旅遊，體驗深度旅遊。

(中時 )