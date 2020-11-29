彰化沒有百貨公司一直是遺憾，但彰化人都會說「我們有彰化百貨啊！」這30年老字號的連鎖超商，最風光時有10家店面，卻因為第二代不願再接手經營，僅剩最後6家分店，近日也都陸續張貼「租約到期，結束營業」的公告，讓不少彰化人不捨。

近年來各大連鎖超商競搶市場版圖，去年裕毛屋福凱大型超商先吹起熄燈號，今年彰化百貨超市也將撤底從彰化版圖消失了，並非是彰化人沒有消費實力，取代是更全國性的連鎖超市進駐。

裕毛屋原址千坪土地被德鑫建設以近8億元得手，推出14樓高住商大樓新案，加上彰化縣政府、市公所也積極聯手招商要在彰化縣衛生所局前廣場、旭光西路停車場蓋大型百貨商城，都是看好彰化人的荷包實力，而在地、親民超商則不敵時代新浪潮。

彰化百貨鼎盛時期有10家分店，目前有6家分店，分別是彰化市中正店、彰南店，以及和美、鹿港、芬園和台中太平的十九甲分店，近日陸續張貼公告，宣布因為租約到期，將結束營業了。

再見了！彰化百貨要走進歷史，彰化百貨彰南店貼出公告，因租約到期，將於12月15日結束營業。（吳敏菁攝）

據了解，台中太平十九甲分店30日結束營業，由喜美超市接手；彰化中正店預計經營到12月31日也將由喜美超市接手：彰南店公告營業到12月15日，全聯福利中心接手。

彰化百貨都挑在車水馬龍的好地段，要說再見，老顧客相當驚訝，「生意不是不錯嗎？」更有惋惜地點名某牌礦泉水賣得特別便宜，都開車來整箱、整箱地載。

彰化人說，坊間超市一間一間開，愈來愈重視門面裝潢，還附帶提供停車、洗手間等服務，彰化百貨的零食、生鮮、餅乾等，價格實惠又便宜，但在外型上顯得不夠「潮」，較難吸引年輕的客群。

諾大招牌門號將走入歷史了，吸引不少老客群來進行最後的光顧，還有人拍照留戀，感嘆彰化不知何時才有百貨公司，卻不能說脫口溜「我們有彰化百貨啊！」「再見了」。

再見了！彰化百貨要走進歷史，彰化百貨彰南店貼出公告，因租約到期，將於12月15日結束營業。（吳敏菁攝）

(中時 )