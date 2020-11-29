第二屆中國發展規劃論壇29日在北京舉行，大陸國務院副總理劉鶴書面致詞指出，建構新發展格局的根本要求，就是要提升供給體系的創新力與關聯性，解決好各類卡脖子及瓶頸問題，暢通國民經濟循環。

香港經濟日報報導，針對上述問題，劉鶴表示，這就要堅持深化供給側結構性改革，以創新驅動、高品質供給引領與創造新需求。堅持擴大內需這個戰略基點，形成強大國內市場。堅持深化改革及擴大開放，破除制約國內大循環和國內國際雙循環暢通的制度、觀念與利益障礙，建構高水準社會主義市場經濟體制。

劉鶴強調，此次五中全會審議通過的「十四五」規劃與2035年遠景目標的建議，清晰展望到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，明確提出十四五時期大陸經濟社會發展的指導方針、主要目標、重點任務、重大措施，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件。

(工商 )