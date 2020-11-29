徐晓冬比武武氏太极陈勇全程完整版视频

以「打假」四處挑戰中國大陸各地武術名師的「格鬥狂人」徐曉冬，28日和「武氏太極拳」傳人陳勇決鬥，結果陳勇接了徐曉冬3招，就摀著臉退到牆邊，表示無力再戰。而徐曉冬也將完整過程上傳到網路，並表示，當時他和裁判也都看傻了。

徐曉冬和陳勇28日進行決鬥，比賽開始後10幾秒內，徐曉冬主動發起進攻，只見他先是一腳踢向陳勇，而陳勇則驚險接下這招，但徐曉冬接下來的一套組合拳，陳勇難以招架被擊中面部，並退到圍籠的牆角邊，痛苦的摀著臉向裁判表示難以再戰。

對此，徐曉冬表示，2018年底，陳勇在深圳衛視挑戰他，而他也鳩受挑戰，但因為陳勇的原因，沒有打成，後又疫情原因停止，「今天終於能打為了尊重武術，我不敢發力！」

但陳勇被一個輕刺拳打到後，就退至牆邊捂著臉，徐曉冬直言，「我和裁判都愣了，我都不敢上去打只能等陳勇和裁判商量到底還打不打，無奈。」同時，徐曉東也強調，「再說一遍！我沒有打老頭！陳勇主動挑戰的我！」

網友們也在影片下方留言表示，「冬哥打完那生無可戀的眼神哈哈哈哈」、「太極豆腐一擊即碎，丟臉丟到姥姥家」、「這差距也太大了，根本沒法互相交流」。

(中時新聞網)