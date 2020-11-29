擔任桃園市龜山國小隊長的林宇謙有位職棒球星舅舅、樂天桃猿的林立，能守外野、蹲捕又能投球的他最喜歡當外野手，也曾向舅舅請教長傳訣竅，現在已可以無需轉傳就將球長傳回本壘。

六年級的林宇謙是林立的外甥，當初會開始打棒球也是因為舅舅的原因，「看他在打球就覺的有興趣。」雖然平時兩人能見面的機會不多，但林宇謙會把握住家族團聚的機會向舅舅請教棒球相關問題，主要是問外野長傳回本壘。

林宇謙在這次徐生明盃開打首日才接下隊長重擔，他坦言擔任隊長會有壓力，必須要管理好團隊，但他仍十分享受站在外野時領銜大家一起喊聲、帶動士氣的感覺。

但今天預賽面對紅葉國小，林宇謙前2次打擊都遭到觸身球，第3次則敲出追平比分的安打，他坦言遭到觸身球時會很不開心，但在教練、隊友鼓勵下情緒在賽後也消失，「但我每個盃賽幾乎都會挨觸身球。」

除了舅舅林立是棒球之路學習榜樣外，林宇謙還欣賞統一獅陳傑憲打擊破壞力、中信兄弟王威晨的腳程與詹子賢的外野長傳。

龜山國小今年要尋求徐生明國際少棒錦標賽4連霸，預賽雖然以3連勝挺進複賽，但總教練李政達卻認為球員近期求勝心下滑，恐成為球隊隱憂。

今年8月起，龜山在關帝廟盃、能高盃、新北U12邀請賽、桃園盃以及巨人盃接連奪冠，優異的成績也導致球員開始追求長打，導致近期盃賽打擊有些陷入低潮。

李政達認為球員想表現會有兩種結果，不是很積極就是太急躁，「今天感覺他們的積極性沒以前好，導致跑壘也出現很多狀況，不能因為覺得自己是常勝軍就有這種心態，必須要每場比賽的戰戰兢兢。」

(中時 )