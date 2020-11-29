整形成為現在趨勢，爭議卻也層出不窮，大陸一名網紅御用整形醫師近期就引發熱烈討論，他在微博發布一段網紅隆乳的術後影片，在影片中，他未經對方同意就拿手機狂拍，甚至要求對方現場跳舞，不尊重人的行徑引發網友眾怒，砲轟他不顧顧客感受。

大陸許多整形醫師為了自我宣傳，都會開設微博帳號介紹醫美服務，而一名張姓醫師自稱是無痛隆胸的權威，在網路上小有名氣，然而日前上傳的一段影片卻引發爭議，只見畫面中一名女子剛完成隆乳手術，胸前纏著大片紗布，她的嘴唇蒼白，虛弱的躺在床上，護理師卻拿著手機對她狂拍。

女子都還沒換上衣服，連褲子都沒穿好，看到鏡頭立刻低下頭，一旁的醫師卻開始詢問：「痛不痛？」、「妳還是很清醒吧？」等問題，甚至要求她現場跳舞，證明就算是剛手術完也不會痛，但遭到對方拒絕，這隻荒謬的影片在網路上瘋傳，立刻引起網友們的不滿。

網紅還沒穿好衣服，就遭醫師擅自拍攝。(圖/翻攝自微博)

網友們群起砲轟，怒批該名醫師不會考慮客人感受，女子都已經迴避鏡頭了卻視若無睹，根本罔顧顧客基本人權，然而醫師也跳出來親自解釋，澄清該名女子是他的朋友，卻仍無法平息網友怒火。

(中時新聞網)