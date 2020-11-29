國民黨南投縣立委許淑華日前在臉書PO出一張她在立院議場手持小看板反對民進黨政府進口萊豬，在立院議場手持小看板的照片，不料竟遭「Wecare高雄」粉專惡意下流P圖。有網友不禁喊：想聽聽民進黨立委范雲怎麼說？
許淑華原本在立院手持的小看板「蘇貞昌你先吃，我OK」，卻被P圖成「貞昌你先吃我，OK」。
臉書粉專「歷史哥澄清唬」貼文指出，誰被care誰就衰，原文雖已刪除，但刪文也沒用，凡走過必留下痕跡，堂堂罷免第一品牌WC竟然放假圖，此張假圖雖然已下架，但已在許多綠色側翼粉專，以及個人臉書甚至留言區流竄，若有看到，請動手檢舉並列入黑名單。甚至貼圖酸說Wecare國瑜Wecare淑華，就是不Care高雄。
該粉專還在底下留言點名：「呼叫范雲委員」。網友也紛紛回應說，「范雲快來關心女權！」、「想聽聽范雲委員怎麼說？猜測她不敢說性平方向的。」、「呼叫范雲女權鬥士。」
也有人認為，「造假這麼明顯，只能說顏色對了，怎樣都沒事！」、「噁心，但是就是有人喜歡被騙，台灣價值好棒棒。」、「用低級的圖，無法掩飾政府的無能。」、「綠假宣傳沒事，藍的真的宣傳被檢舉。」
(中時新聞網)
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