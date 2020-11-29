睽違多年沒有出現在台中市夜空的跨年煙火，今年將絢爛登場！由中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」，主辦單位今（23日）曝光跨年煙火將會施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計來編成精采的煙火秀，兩天共施放10分鐘，並且融合了國際最新施放方式，其中包含競技式燃放以及意向性燃放，讓前來跨年的觀眾可以看到國際級的設計。煙火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」等三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受在璀璨煙火環繞中的臨場震撼！

國際大師級煙火秀未放先轟動！消息一出可是連參與演出的歌手們都相當期待，尤其是演藝圈中最著名的閨蜜檔吳卓源與陳芳語，驚訝的是兩人從18歲認識至今，竟然沒有一起同台過年？陳芳語激動說道：「我和Juila（吳卓源）一起經過了很多事，但這麼多年來第一次在同一個舞台一起跨年，覺得非常有意義也很期待！」二次參與台中跨年演出的吳卓源也難掩喜悅的回應：「這是我第一次和她（陳芳語）一起唱跨年，感覺非常興奮一定會激盪出很精彩的演出。」吳卓源接著透露與閨蜜將會如何呈現演出風格：「我們會安排一個特別的橋段，將我們兩個人的音樂銜接起來，讓大家的視覺跟聽覺都能夠非常的滿足，這個特別的橋段，請大家一定要來現場，跟我們一起跨年，你就看得到了！」

台中麗寶跨年-麗寶煙火秀(圖／中天提供)

九月份才剛結束了兩場個人演唱會「5:30」的吳卓源，緊接著11月底將推出演唱會版本錄音的數位迷你專輯，但她仍不忘用心準備跨年演唱會的表演內容，她說：「兩場演唱會舞台下全滿，所以這一次我挑選了演唱會裡反應最好的幾首熱門歌曲，也請到了我的Band Leader 音樂總監Elin來為我伴奏，將演唱會的精華帶來跨年演出，讓大家在跨年的時候也能感受到演唱會一樣的氣氛！」平時走甜美個性風格的吳卓源不僅被封為「鄉民老婆」，一雙極受網路鄉民讚賞的長腿，一直都是眾人羨慕的眼光焦點，而這也讓大家對她的跨年演唱會穿搭相當關注，不過吳卓源則賣關子回應：「當然會準備特別讓大家眼睛一亮的服裝！請大家拭目以待喔！」

近日事業愛情兩得意的陳芳語，則表示會在跨年演唱會上演唱即將發行的專輯同名單曲「公主病」，個性直率的她對此坦言自出道以來飽受「公主病」傳言的困擾，因此她希望用音樂來回應，也作為新專輯的名稱，而這也是她與男友呆伯特（林利豪）共同創作出的作品，對於兩人「愛的結晶」即將首次曝光的她說道：「大家都會談戀愛，談戀愛是美好的，希望大家也都能接受大方愛，所以覺得和大家分享我生命中美好的事，並不是什麼大不了的事。」

精彩絕倫的「台中麗寶跨年雙演唱會」將於2020年12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，進行全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時新聞網)