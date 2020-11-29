國防安全研究院指出，南海將成為中國戰略核潛艦的庇護所，而位在台灣新竹高山的樂山雷達站，預警範圍涵蓋整個南海，並提供美國早期預警機會，同時給予核反擊，台灣戰略預警地位日益重要。

近期擾台的共軍戰機、慢速機（反潛機等）均集中在台灣西南海域一帶，甚至專門追蹤機艦的網站刊載，美軍的反潛機也多次出現在巴士海峽一帶。

戰略學者揭仲、蘇紫雲日前曾分析，巴士海峽有所謂「水下潛艦走廊」稱號，目的是對巴士海峽戰略通道進行戰場經營，特別是搜集關於海底地形與潛艦作戰有關資訊，以便需要時讓潛艦突破轉往西太平洋。

針對共軍偵察機、反潛機出沒在台灣西南防空識別區（ADIZ）的用意為何。國防部長嚴德發11月4日在立法院備詢時也同樣指出，中共除鋪陳南海ADIZ，將其形成常態外，因西南區域靠近巴士海峽、南海，而巴士海峽是戰略性通道，反潛機的出現當然是進行潛艦偵測，同時也應對美機、美艦的外力偵測，並同步進行相對應的訓練跟偵測。

根據國防安全研究院發布的「國防安全即時評析」，中共政軍與作戰概念研究所研究員歐錫富分析，中國濱海有黃海、東海與南海，黃海平均水深50公尺，東海也僅200公尺，如果中國核戰略潛艦從黃海或東海啟航前往太平洋，勢必通過日本薩南與琉球諸島，美日最強的海空反潛力量正嚴密以待，因此黃海與東海都不適合成為核戰略潛艦的海上庇護所。

歐錫富指出，南海水深2000公尺至4000公尺，周邊國家實力不強，這是解放軍在海南三亞設置核戰略潛艦基地的主因。中國在南海抽砂造島，設立跑道、港口、雷達、防空系統等防衛設施，成為核戰略潛艦的庇護所。晉級潛艦的巨浪-2無法攻擊美國本土，但可瞄準關島與駐日美軍基地，未來部署096型與巨浪-3，可直攻美國本土，解放軍要建設一個安全的庇護所，將其他國家勢力趕出南海。

但歐錫富也表示，為反制從南海發射的潛射巨浪導彈，位於新竹2500公尺高山的樂山雷達站，將提供寶貴的預警時間。

他指出，美國在2000年轉移戰略預警鋪路爪雷達AN/FPS-115 PAVE PAWS給台灣，並於2012年完成，為世界一流的預警雷達。PAVE PAWS是美國研製的一種偵測潛射對地攻擊彈道導彈預警雷達，PAVE是Precision Acquisition Vehicle Entry（精確獲得載具再入）的縮寫，PAWS是Phased Array Warning System（相位陣列預警系統）的縮寫。比起過去舊型預警雷達只能監控地面或水面發射的洲際彈道導彈，這型偵蒐雷達功能加強為可監控長、短程戰術彈道導彈、巡弋導彈及空中飛行目標等，由於部署在高山上，雷達還可俯視水面艦艇。

歐錫富說，鋪路爪雷達可偵測導彈發射距離是5000公里，詳細偵測追蹤則是2000公里以上。若從樂山起算2000公里，幾乎涵蓋整個南海。一般相信，鋪路爪雷達取得各種導彈偵測及追蹤資料即時傳送美國。若能偵測從南海向美國本土發射的潛射彈道導彈，將提供美國早期預警機會，同時施予核反擊。

歐錫富表示，如果台灣樂山雷達無法發揮功能，或者資料無法即時傳送美軍，將減弱美國攔截與反擊能力，台灣樂山戰略預警雷達將是不可或缺的耳目，成為無論如何都必須防衛的戰略設施；隨著巨浪潛射彈道導彈射程的提升，台灣樂山成美國本土防衛前哨功能日益重要，沒有台灣美國將無法有效嚇阻中國的核武威脅。

(中央社)