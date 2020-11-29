阿富汗官員證實，該國東部加茲尼省省會加茲尼市附近的1座軍事基地，29日遭到汽車炸彈客的攻擊。這是阿富汗軍方近幾個月來面臨最嚴重的一次恐怖攻擊，至少奪去30條人命、24人受傷，死傷人數恐再攀升。

《阿拉伯新聞報》指出，這起自殺攻擊衝著阿富汗安全部隊而來。儘管目前受傷與殉職的全是軍人；但爆炸還波及附近居民，恐怕讓死傷人數再上升。

阿富汗內政部發言人阿瑞安(Tariq Arian)證實這起爆炸案，卻未說明歹徒攻擊目標與死傷確切人數。

加茲尼省長期以來是阿富汗政府軍與塔利班組織激烈交鋒處，加上「伊斯蘭國」(IS)今年接連在阿富汗發動自殺攻擊，外界懷疑此次攻擊的幕後藏鏡人是否為這兩個組織；不過目前塔利班跟IS都沒有出面承認犯案。

事實上，阿富汗中部的巴米揚省24日也發生炸彈攻擊，至少14人死亡、45人受傷。由於該省在恐攻頻頻的阿富汗是少數的「避難樂土」，一向少有自殺攻擊事件發生，如今連該地都被激進分子盯上，讓人憂心美軍撤出後，阿富汗政府與安全部隊是否有能力維持治安。

(中時新聞網)