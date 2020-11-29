「2020台中金照獎」11月29日揭曉，劉翊珊獲得長照國際巨星獎第一名。（馮惠宜攝）

長照界奧斯卡獎「2020台中金照獎」11月29日揭曉，個人獎臥龍藏處，每一位得獎者對長者的用心令人感佩；獲國際巨星獎第一名的劉翊珊15年前到台灣担任看護後來成為新住民，爾後投入居服員工作成為許多失能長者依靠；而新星獎第一名得主陳書嫻，26歲、學心理諮的她從至親生病體會到老人的問題是國家大事，也義無反顧投入長照行列。

台中市衛生局長照科長王碧蘭說，長照工作絕對不是為阿公阿媽把屎把尿，是陪伴長者有尊嚴、快樂的老去，舉辦金照獎是希望更多人看見長照從業人員的價值；有鑑於年輕人投入長照的比例只有10％，特別增設新星獎鼓勵30歲以下的從業人員。

獲得長照新星獎第一名的是台市大恆樂齡協會陳書嫻，她跨入長照只有兩年，特別的是她大學就讀國立台北護校心理諮商系，因為奶奶生病，她深刻體會到「老人問題是國家大事，當親人身心狀態不好時，家人的日常生活也會因此產生動搖，這樣的苦衷，肯定也存在於數以萬計的照顧者家庭之中，那種無助能量加總在一起的晃動的程度，有如真實大地震般的劇烈！」因此決定投入長照行列。

而林燕玲居家護理所劉翊珊則獲得長照國際巨星獎，出生越南的她15年前受顧到台灣擔任看護，也認識另一伴成為台灣媳婦，婚後照顧小孩和生病的婆婆，直到婆婆去逝，他再次投入長照，把台灣看做第二故鄉的她，認為有緣才會相遇，把每個照顧的長者都看成自己的親人，她也感謝，因為長者的需要，讓她看見自己的價值。

(中時 )