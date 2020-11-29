新加坡1名31歲孕婦，今年3月和家人一同前往歐洲度假，不料返國後確診新冠肺炎；沒想到她生下的男嬰竟帶有抗體，等於天生就對病毒具免疫力！

根據《海峽時報》報導，該名孕婦透露，她感染新冠肺炎時已懷孕10周，與她一起去歐洲的媽媽（58歲）同樣染疫且病情嚴重，住院4個月，其中29天更裝上生命維持系統，一度命危。

新加坡最大婦幼醫院KK Womens and Childrens Hospital婦產科主任指出，一份由英國皇家婦產科學院於10月發布的指南表明，在懷孕或分娩時，由孕婦感染胎兒新冠肺炎的情況相當少見。

11月7日，孕婦順利產下男嬰，體重3500公克，相當健康。兒科醫師證實，孕婦體內的抗體不見了，男嬰不僅沒被傳染，還驗出抗體。醫生認為，孕婦在懷孕期間把抗體「轉移」給胎兒。

新加坡國立大學醫院強調，曾感染新冠肺炎又康復的孕婦，所生下的嬰兒將由院方進行全面評估。一般而言，孕婦在懷胎初期曾確診，在完全治癒且篩檢陰性後，生下的嬰兒若無症狀且健康，不需要進行侵入性採檢。

(中時新聞網)