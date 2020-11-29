因為愛琴演唱會今圓滿落幕。（因為愛琴提供）

因為愛琴演唱會今圓滿落幕。（因為愛琴提供）

因為愛琴演唱會今圓滿落幕。（因為愛琴提供）

「因為愛琴演唱會」一連兩場29日圓滿落幕，首嘉賓謝震廷感謝王治平送他人生第一把吉他，改變他的音樂路；而許久未見的戴佩妮，今第二場合體恩師陳子鴻獻唱〈怎樣〉，她表示剛開始創作時不懂樂器，人生第一把吉他就是陳子鴻送的，氣氛溫馨。此外，「建中吉他社」洪本展、陳子鴻、黃國倫、董運昌負責揭幕重任，用音樂帶領大家回顧青春。

為了開場演出，大伙兒重新訂製當年建中秩服，只有董運昌的服裝保留30多年，但陳子鴻的衣服顏色卻與眾不同，一問之下，才知道原來陳子鴻年輕愛搞怪，高中學期末曾因服裝有異因此被記小過；有趣的是，黃國倫日前在臉書分享自己高二第一次挑大樑的演出照，自嘲：「我....也曾經很瘦過。」

羅大佑擔綱演唱會壓軸，一上台就展現吉他台奏技巧，接連演唱〈愛人同志〉等歌，他表示疫情令全世界都改變，需要醫療技術治癒疾病，心靈也需要被安撫，而宗教與音樂都是很好的依靠；演唱會最後眾人合唱〈光陰的故事〉畫下完美句點，也期盼明年再會。兩場演出吸引徐若瑄、周思潔、趙傳、董事長樂團主唱吉董、朱衛茵及涂善存等人欣賞，徐若瑄除了到場支持，更自掏腰包買票招待一群好友。

(中時 )