美國國防部在上星期三表示，已經與波音公司簽定一份價值1.96億美元的合約，主要是E-4B國家指揮機的升級與維護合約。E-4專機是在緊急狀況時，美國總統專用的空中指揮機，又有「末日專機」之稱。

防衛部落格(Defense Blog)報導，合約表示，波音將提供E-4B專機的備用採購、備用維修和大發動機維護以及新裝備的研發計劃等等。

這項工作將在奧克拉荷馬市、德克薩斯州聖安東尼奧市的波音工廠，與內布拉斯加州奧福特空軍基地(Offutt Air Force Base)進行，該基地是E-4B專機的主要維護點，相關工作預計將於2021年11月30日完成。

U.S. 'doomsday plane' takeoff for exercise

E-4B專機是由波音747-200客機改裝而成，與總統專機「空軍1號」很類似，可以說是軍事化版本，該型機有搭載美國總統的記錄，不過美國國防部長更常搭乘。具有24小時警戒狀態的能力，也在全球多個地方選有備用基地。

E-4B最大的外觀特點是頂部的衛星接收天線，支持最先進的電子設備與各類通設備，是個可飛行的空中總部。它還有抗電磁脈衝的能力，對抗核戰爭爆發時的強力電磁脈衝，特別的是，E-4B的座艙仍使用大量傳統飛行儀表，因為這樣不易受到EMP爆炸的損害。其他改進還包括防護核物質汙染，也有頗熱效應屏蔽效果，號稱能夠對抗核戰爭，也因此有末日專機的美名。

2017年6月，奧福特空軍基地受到龍捲風侵襲，E-4B所在的機庫被砸庫，連帶使2架E-4B被墜碎片擊傷，花了11星期的時間才修復完成。

(中時新聞網)