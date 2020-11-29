「2020桃園鍾肇政文學獎」29日頒獎，今年有1438件投稿，是歷年新高，作品也相當優異。短篇小說獲得正獎的為白樵的作品「南華夫人安魂品」，描寫作者和阿嬤故事，巧妙連結阿嬤過去與現在、現實與虛擬，獲得青睞。

桃園鍾肇政文學獎今年以「日常拾筆」為主題，分為短篇小說、報導文學、散文、新詩、童話，依序獲得正獎白樵「南華夫人安魂品」、尹雯慧「告別練習—最後的遊牧民族」、鄭雯玲「關於一片海的重新敘述」、陳顥仁「九零後」、張英珉「沙漠小狐狸薛比」。

桃園市長鄭文燦頒獎時表示，鍾肇政文學獎設立以來，從不預設任何框架，期盼傳承鍾肇政創作不懈的精神，吸引優秀作家投入筆耕的行列，為台灣文學留下更多美好作品。

其中「南華夫人安魂品」，描寫作者和阿嬤的互動，從夢境開頭，提到阿嬤死訊，並提到阿嬤過去在出版社工作，對於作者的愛護，後來由作者照顧阿嬤再到阿嬤後事點滴。評審鍾文音提及，作者遊走在虛擬與現實的兩端，令讀者著迷於作者建構的「我」與「嬤」之間種種，是貼近現實又能脫逸現實的精彩小說。

得獎作品已經集結「2020桃園鍾肇政文學獎得獎作品集」，並出版成冊，有興趣的民眾可以洽詢桃園市立圖書館。除了作品外，還有附上評審紀錄及審查委員意見。

(中時 )