Russian Elevator Fire(影片源自Youtube)

愛玩反而「引火自焚」，俄羅斯一名男子，日前手上拿著一杯酒搭電梯，打算從住家下樓，在電梯裡面時，不知為何突然拿起打火機，點燃手中的酒杯，想不到火勢熊熊燃燒，也因為電梯空間狹窄，男子無法將火勢撲滅，直到電梯停下，男子手已經被燒得焦黑。

住在俄羅斯奧倫堡（Orenburg）的一名男子，日前從16樓住家搭電梯，打算要下樓修車，卻被火燒到跪倒在電梯門口，根據監視器畫面顯示，男子當時嘴巴含著香菸、手拿酒杯，下一秒用打火機點燃裡面的酒，火勢瞬間蔓延，男子無處可躲，用嘴巴吹氣，結果火反而越燒越旺。

由於電梯空間太狹窄，男子吹氣、揮動雙手，還脫下外套拍打火源，全都無法讓火勢變小，男子整隻左手遭到「火烤」，大約1分多鐘後，電梯門終於打開，歷經浩劫男子全身癱軟，趴在電梯門口10秒，才爬起來向外求救。

男子從地上爬起來，左手手背已經被火燒到非常焦黑，事後被緊急送往醫院治療，當時全身至少有30%的燒傷，情況危急，但經過醫生治療，目前並無生命危險。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)