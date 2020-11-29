來自台中霧峰的萬豐國小，球隊各年級球員人數不多，被教練林建宏形容只能以「雜牌軍」身分出來比賽，教練還從山上找來3名賽德克族的球員，希望讓他們藉由棒球不會學壞。

萬豐雖以參加軟式賽事為主，但也報名不少硬式比賽，就是希望小球員能夠藉由多參賽吸收經驗，這次徐生明國際少棒錦標賽也繳出好成績，拿下預賽3連勝晉級複賽。

林建宏透露，萬豐少棒隊的招生來源主要來自學區，每屆加入的球員人數不多，球隊陣容無法像其他學校能夠擺出單一年級的球員，參賽球員從四至六年級都有。

其中五年級的紀瑞祥及四年級的陳建明、陳漢都是來自南投的賽德克族，教練發現他們運動神經優異，加上家中環境不是太好，把他們找來打球，也希望藉由團體生活讓他們學習成長。

紀瑞祥表示，當初教練找他打球自己本只想試試看，沒想到越打越順，自己希望能夠朝職棒邁進，最欣賞樂天桃猿陳晨威及中信兄弟王威晨，「因為希望自己能夠也成為快腿。」

萬豐國小紀瑞祥。（毛琬婷攝）

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