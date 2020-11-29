「2020黑面琵鷺保育季」系列活動「電燒烙畫黑面琵鷺創作展」29日開展。（劉秀芬攝）

「2020黑面琵鷺保育季」系列活動「電燒烙畫黑面琵鷺創作展」29日開展。（劉秀芬攝）

「2020黑面琵鷺保育季」系列活動「電燒烙畫黑面琵鷺創作展」29日開展，台南市議會議長郭信良及市議員陳昆和到場參觀，由作者陳亮錡解說創作歷程，郭信良邀請遊客來七股看黑琵，順道一起來欣賞展覽。

陳亮錡原是桃園市龜山人，2005年加入台北市野鳥學會，2006年加入台灣猛禽研究會，開始投入觀鷹、觀鳥行列，對鷹及野鳥生活史、生態習性及姿勢等都有深入了解，學有專精後開始樂中猛禽、鳥類生態解說工作，聽其解說有如身歷其境，引動參與保育工作熱情。

陳亮錡2009年因為參加屏東墾丁猛禽遷徙調查後，對老鷹於天際飛翔之美，烙印於心，開始思考如後將猛禽飛翔英姿烙印木材上，遂起電燒烙自學之旅。

2015年為能長期間而且近距離接觸老鷹，於是遷至屏東滿州租屋定居，也開啟文物、天然物質及環保素材創作，貓頭鷹為此期間代表作，2019年開始黑面琵鷺等鳥類生態創作，作品包括黑面琵鷺覓食、飛翔、棲息等，絲絲入扣、維妙維肖。

陳亮錡「電燒烙黑面琵鷺創作展」即日起至明年4月11日黑琵北返期間，於農委會特有生物研究保育中心黑面琵鷺展示館展出。

(中時 )