立法委員張宏陸今（29）日在江翠國小風雨操場舉辦「作伙玩桌遊」活動，現場熱鬧滾滾，大人小孩玩成一團，張宏陸也下場和大家同樂，還先求饒，希望小朋友不要贏他太多。

張宏陸表示，桌遊是一項老少咸宜的活動，可以讓小朋友快樂學習，更增進親子感情，其中包括策略、益智、推理、幼教等內容，大人小孩都能參與，連三代同堂一起玩也不是問題。

現場除有免費爆米花供大家享用，還有桌遊兌換讓小朋友帶回家。各桌遊戲都有專業的桌遊老師指導、帶領，大人小孩打成一片，笑聲不斷。

張宏陸說，去年他舉辦了水上活動及劇團演出，今年又辦了桌遊，這些一系列的親子活動，最重要的就是要讓板橋居民，可以在周末空閒時出來走走，增進親子感情，大人放鬆、小孩開心。

台灣數位電商創新協會同為這次桌遊活動主辦單位，協會副理事長胡世鈞說，張宏陸委員的形象很清新，也為地方爭取了許多建設，和好立委一同舉辦活動，除了回饋社會，也是肯定會做事的民意代表。

(中時 )