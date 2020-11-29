桃園市就業保險育嬰留職停薪津貼男生請領人數越來越多，桃園市政府統計，男生請領初核件數從2010年634件到去年成長至1627件，增高為156.62％，雖然比例上男生僅占請領2成，但人數大幅成長，顯見男生請領育嬰假越來越多。

根據性別工作平等法規定，受僱者任職滿6個月，子女滿3歲前得申請育嬰留職停薪，期間可以請領留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成津貼，每個子女最長可領6個月。

過去男生請領育嬰假者少，不過根據市府主計處統計，桃園市去年初次核付育嬰留職停薪津貼8054件中，男生有1627件，也是初次核付中，男生在全部比例首度超過2成。若以2010年相比，男生從634件申請，大幅提高到1627件，成長相當驚人。

桃園市勞動局指出，雖然目前還是以女性申請較多，一部分原因是傳統認為小孩要由母親照顧，不過隨著時代改變，有不少民眾是看當下家庭夫妻工作的調配，或者是有無其他人可以照料小孩，決定誰來請育嬰假。

以男性工作者比例較高的警方為例，請領育嬰假男警不在少數，甚至市警局也有2線3星男警官請育嬰假。1名所長說，時代不斷進步，不可能阻擋男同事請育嬰假。加上同事若請領育嬰假，分局多半會先把該人力缺額調配到警備隊，派出所再另外補人，因此不至於影響勤務安排。

謙聖國際法律事務所律師王聖傑表示，性別工作平等法對於此規定並不僅限於女性，男性亦同，若雇主刻意刁難，請民眾逕行向縣市主管機關提出申訴，經調查屬實，雇主將依法受罰，請民眾留意自身法律權益。

(中時 )